В Азербайджане ожидается профицит счета текущих операций

В январе-июле текущего года профицит внешнеторгового баланса Азербайджана увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле текущего года профицит внешнеторгового баланса Азербайджана увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"По данным платежного баланса, в первом полугодии профицит счета текущих операций составил 27,6% ВВП. Высокие мировые цены на основные экспортные товары, реализация ненефтяного экспортного потенциала, а также увеличение поступающих в страну денежных переводов создают условия для формирования крупномасштабного счета текущих операций.

По прогнозам, в 2023 году ожидается профицит счета текущих операций. Согласно прогнозам международных организаций, и в следующем году мировые цены на продукцию, составляющую основу экспорта Азербайджана, останутся высокими", - отмечается в сообщении.