В Азербайджане отныне независимых экспертов для страховых случаев будут назначать онлайн

В Азербайджане при возникновении страхового случая станет возможным назначать независимых экспертов через информационную систему Бюро обязательного страхования (БОС).

В Азербайджане при возникновении страхового случая станет возможным назначать независимых экспертов через информационную систему Бюро обязательного страхования (БОС).

Как сообщает Report, об этом сказал главный информационный менеджер БОС Анар Самедов на финансовом форуме в Баку.

"При возникновении ДТП проводится оценка в течение 7 рабочих дней. Если пострадавший останется недоволен оценкой, назначается независимый эксперт. Этот вопрос теперь можно будет решить через информационную систему БОС, что даст пострадавшему возможность отслеживать весь процесс", - сказал он.