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В Азербайджане отменяется ряд сборов за международные автоперевозки

В Азербайджане отменяется ряд сборов за международные автоперевозки В Азербайджане отменяется ряд сборов, связанных с международными автоперевозками.
Финансы
24 января 2023 г. 12:15
В Азербайджане отменяется ряд сборов за международные автоперевозки

В Азербайджане отменяется ряд сборов, связанных с международными автоперевозками.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, отменяются сборы, установленные в размере 100 долларов США за грузовые автомобили, 50 долларов США за пассажирские автобусы, а также сборы в размере 150 долларов США за грузовые автомобили, 50 долларов США за пассажирские автобусы для перевозчиков грузовых и пассажирских автомобилей, не имеющих межправительственного соглашения с Азербайджаном относительно международных автомобильных перевозок, если въезд-выезд и транзитный проезд превышают установленную квоту.

Кроме того, отменены сборы в размере 100 долларов США за каждое разрешение на погрузку зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств в Азербайджане, 600 долларов США за каждое разрешение на перевозку в третью страну и обратно, 350 долларов США за въезд зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств в Азербайджан без погрузки, 80 долларов США за въезд автобусов без пассажиров, 25 долларов США за въезд зарегистрированных в иностранных государствах большегрузных транспортных средств в Баку, Сумгайыт и Гянджу и 400 долларов США за каждое разрешение при выезде из Азербайджана иностранных автоперевозчиков, нарушающих межправительственное соглашение.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq avtomobil daşımalarına dair bir sıra rüsumlar ləğv olunur

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