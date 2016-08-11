​В Азербайджане отмечается рост объема безналичных платежей

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года в Азербайджане посредством POS-терминалов осуществлено 667 тыс. операций на общую сумму 41 млн. манатов. Как сообщили Report в Центробанке, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объема платежей на 20,6% и в то же время снижение их количества на 22,3%. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов в январе-июне текущего года достиг 215 млн. манатов, что на 11,4% больше соответствующего периода прошлого года.

Объем безналичных платежей посредством банкоматов сократился в годовом исчислении на 4,2% и достиг 23 млн. манатов, количество же платежей выросло на 75,5% и составило 86 тыс. Согласно отчету, за январь-июнь объем безналичных платежей посредством ATM сократился на 5,3% - до 143 млн. манатов.

Таким образом, в июне общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 10,4% и составил 64 млн. манатов. За январь-июнь этот показатель вырос на 4,1% - до 358 млн. манатов.

Отметим, что в Азербайджане подготовлены новые предложения для стимулирования безналичных расчетов. Одно из предложений включает требование проведения безналичного расчета при любой операции на сумму свыше 1 000 манатов, другое связано с применением налоговых льгот на данный вид платежей.