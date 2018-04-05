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    В Азербайджане открыт еще один банковский филиал

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Число банковских филиалов в Азербайджане не изменилось в месячном исчислении и на 1 марта составило 511 единиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, в годовом сравнении число банковских филиалов сократилось на 52 единицы.

    В месячном сравнении количество банковских отделений увеличилось на 1 единицу - до 143. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 8 единиц. 

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