В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?

Azərbaycanda ödəmə kartlarında maqnit zolaqdan imtina ediləcək?

Магнитная полоса вошла в оборот в 60-х годах прошлого века. Это новшество позволило хранить закодированную информацию на трех магнитных дорожках на обороте карт. Однако, банковские карточки с магнитной полосой по ряду причин нельзя считать идеальным платежным средством. Для них характерны плохие эксплуатационные характеристики: недостаточная защита от подделок и мошенничества (несанкционированного использования), что является критическим моментом в платежных и банковских системах, основанных на таких карточках.

Международная платежная система MasterСard первой среди платежных систем объявила об отказе от магнитной полосы на своих картах. Компания прекратит выпуск таких карт в Европе уже в 2024 году. В США этот процесс стартует в 2027 году. Полный отказ от карт с магнитной полосой произойдет в 2033 году.

Как сообщил Report исполнительный директор процессингового центра MilliKart Эльнур Мамедов, тенденция отказа от магнитной полосы на платежных картах связана, в первую очередь, с мерами безопасности.

По его словам, в последнее время активно развивается переход от магнитных полос к чипам. “Когда появится требование со стороны международных платежных систем и регуляторов о полном отказе от магнитной полосы на платежных картах, банки и процессинговые центры станут придерживаться этого. В настоящее время мы не ведем технических работ по отказу от магнитной полосы, приступим к ним, когда получим соответствующие документы от платежных систем. Платежные системы дадут время на то, чтобы процессинговые компании, банки, а также рендеры банкоматов внесли соответствующие изменения в программное обеспечение. Срок достаточный, поэтому уложиться в предписанные временные рамки вполне реально”, - сказал он.

Э. Мамедов отметил, что на сегодняшний день магнитная полоса играет важную роль при операциях в банкоматах.

"Подавляющее большинство карт, выпускаемых на территории страны, имеют магнитные полосы. Если магнитная полоса вашей карты повреждена, вы не сможете совершить транзакцию в банкомате. А в POS-терминале операции с магнитной полосой практически не осуществляются. Они производятся либо посредством чипа, либо бесконтактно. При повреждении чипа в ходе операции информация может быть считана с магнитной полосы. Однако в большинстве сетей, в том числе и у нас, такая возможность не предусмотрена, что связано с мерами безопасности, ведь кто-то может умышленно повредить чип. Отказ от магнитной полосы в первую очередь обусловлен обеспечением максимальной безопасности. С другой стороны, это позволит экономить на распечатке и персонализации карты”, - подчеркнул исполнительный директор процессингового центра.

В январе-июне текущего года в развитии карточной инфраструктуры Азербайджана наметилась положительная тенденция. По состоянию на 1 июля в стране насчитывалось 2 867 банкоматов, 60 381 POS-терминалов, что соответственно на 8,9% и 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также наблюдается увеличение числа платежных терминалов, к концу I полугодия 2021 года их количество выросло на 17% в годовом сравнении, составив почти 2 тыс. единиц.

Несмотря на падение темпов экономики в прошлом году в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), во всем мире объем безналичных платежей значительно увеличился, расширилось использование бесконтактных технологий, электронной торговли.

Положительная динамика в количестве карт, показателях безналичных платежей наблюдалась и в Азербайджане. Так, по состоянию на 1 июля нынешнего года количество платежных карт в обращении составило 10,4 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество платежных карт увеличилось на 16 %, в том числе бесконтактных карт - в 2,3 раза.