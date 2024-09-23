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В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух компаний, оказывающих услуги по обмену валюты 17^30
Финансы
23 сентября 2024 г. 17:40
В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц ООО "Delta Capital" и "Meta-Kapital", оказывающих услуги по обмену валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований законодательства о валютном регулировании в рамках процессов текущего контроля, проводимых организацией, решением Ясамальского районного суда города Баку, в соответствии со статьей 602.4 Кодекса об административных правонарушениях, должностные лица каждой из названных компаний оштрафованы на 1 тыс. манатов.

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