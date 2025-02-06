В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух банков

Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностных лиц PASHA Bank и Yapı Kredi Bank Azerbaijan.

Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностных лиц PASHA Bank и Yapı Kredi Bank Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

В ходе текущего надзора выявлены нарушения требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

По решению Агдамского районного суда, должностное лицо PASHA Bank оштрафовано на 10 тыс. манатов, а решением Насиминского районного суда Баку представитель Yapı Kredi Bank Azerbaijan - на 8 тыс. манатов.