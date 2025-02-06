О нас

В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух банков

В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух банков Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностных лиц PASHA Bank и Yapı Kredi Bank Azerbaijan.
Финансы
6 февраля 2025 г. 11:40
В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух банков

Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностных лиц PASHA Bank и Yapı Kredi Bank Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

В ходе текущего надзора выявлены нарушения требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

По решению Агдамского районного суда, должностное лицо PASHA Bank оштрафовано на 10 тыс. манатов, а решением Насиминского районного суда Баку представитель Yapı Kredi Bank Azerbaijan - на 8 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 bankın vəzifəli şəxsləri inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi