​В Азербайджане организуют онлайн-аукцион автомобилей

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Страховые компании Азербайджана смогут продавать на онлайн-аукционах находящиеся на их балансе автомобили, пришедшие в негодное состояние в результате аварий.

Об этом заявил Report Закир Керимзаде, исполнительный директор ООО Audatex-Azerbaijan, занимающейся оценкой ущерба, нанесенного поврежденным автомобилям.

По его словам, компания Audatex-Azerbaijan в скором времени представит эту услугу на азербайджанском рынке: "Речь идет об услуге auto-online. Страховые компании смогут предоставить нам автомобили со статусом total loss. Наша компания проведет их осмотр и оценку с последующим выставлением на продажу на специальном сайте. Их смогут приобрести лица, заплатившие самую высокую цену".

Кроме того, новой услугой могут воспользоваться любые предприятия и организации, в парке которых имеются устаревшие транспортные средства, сообщил З.Керимзаде.