В Азербайджане организуют аукционы 7-дневных операций обратного репо

В Азербайджане в целях предоставления ликвидности предусмотрено проведение -дневных операций обратного репо.

В Азербайджане в целях предоставления ликвидности предусмотрено проведение 7-дневных операций обратного репо.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

В ведомстве напомнили, что с сентября этого года началось применение новых инструментов денежно-кредитной политики. В этом направлении расширен диапазон операций на открытом рынке.

С целью стерилизации и предоставления ликвидности начато применение однодневных депозитных операций и однодневных операций обратного репо. В этом направлении также сочтено целесообразным организовать аукционы 7-дневных операций обратного репо.

В сентябре-ноябре среднесуточный объем однодневных депозитных операций составил 456,6 млн манатов. В октябре-ноябре 2022 года в целях эффективного управления ликвидностью было проведено 34 аукциона по нотам.