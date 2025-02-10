В Азербайджане организована общественная дискуссия по рынку капитала

В Азербайджане организована общественная дискуссия на тему развития рынка ценных бумаг и возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере.

В Азербайджане организована общественная дискуссия на тему развития рынка ценных бумаг и возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, в дискуссиях в доме МСП приняли участие представители соответствующих государственных органов, предприниматели и участники рынка капитала.

На мероприятии выступили председатель Общественного совета при KOBİA Самир Абдуллаев, председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев, которые представили информацию о текущем состоянии рынка ценных бумаг, перспективах развития сектора, возможностях для субъектов МСП в этой сфере, а также о повышении финансовой грамотности.

В рамках мероприятия представители БФБ провели презентацию о текущей ситуации на рынке ценных бумаг, проблемах, проделанной работе по развитию этого сектора и предстоящих целях, ответили на интересующие предпринимателей вопросы.