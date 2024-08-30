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В Азербайджане определен порядок поощрения должностных лиц налоговых органов

В Азербайджане определен порядок поощрения должностных лиц налоговых органов Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Правила применения поощрений к должностным лицам налоговых органов".
Финансы
30 августа 2024 г. 14:09
В Азербайджане определен порядок поощрения должностных лиц налоговых органов

Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Правила применения поощрений к должностным лицам налоговых органов".

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров подписал соответствующее решение.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок обеспечить внесение Минюстом данного решения в Государственный реестр правовых актов.

Документ или почетный указ об объявлении благодарности должностным лицам будет представлен начальником Государственной налоговой службы или его заместителем в течение 20 рабочих дней со дня издания указа, а о присвоении звания "Почетный работник налогового органа" и вручении нагрудного знака - не позднее 3 месяцев после издания указа.

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