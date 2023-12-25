В Азербайджане определен ежедневный лимит на обмен валюты одним физлицом

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила «Порядок проведения валютно-обменных операций лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность, и порядок контроля за валютно-обменной деятельностью».

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Порядок проведения операций по обмену валюты для получивших лицензию на валютно-обменную деятельность и порядок контроля за ней".

Как сообщает Report , решение об этом подписал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

Согласно документу, операция обмена валюты будет осуществляться только за наличный расчет и по заказу клиентов. При продаже наличной иностранной валюты на сумму свыше 500 долларов США одному лицу, а также при покупке денежных средств, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, у одного лица необходимо представить документ, удостоверяющий личность.

Дневной лимит на обмен валюты для физических лиц в пункте обмена валюты составляет 20 000 манатов или в эквиваленте этой суммы.

Имеющие лицензию на валютно-обменную деятельность должны иметь возможность четко идентифицировать лиц, осуществляющих операции на сумму более 20 тысяч манатов или в эквиваленте в течение календарного года для соответствия требований борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и с финансированием терроризма. А также строго контролировать это.

Пункты обмена валюты могут быть организованы в аэропортах (зона I группы), крупных торговых центрах, гостиницах, вокзалах, портах (зона II группы), а также киосков, в отдельных зданиях и частях зданий с выходом на улицу (зона III группы).