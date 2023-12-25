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В Азербайджане определен ежедневный лимит на обмен валюты одним физлицом

В Азербайджане определен ежедневный лимит на обмен валюты одним физлицом Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила «Порядок проведения валютно-обменных операций лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность, и порядок контроля за валютно-обменной деятельностью».
Финансы
25 декабря 2023 г. 16:27
В Азербайджане определен ежедневный лимит на обмен валюты одним физлицом

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Порядок проведения операций по обмену валюты для получивших лицензию на валютно-обменную деятельность и порядок контроля за ней".

Как сообщает Report, решение об этом подписал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

Согласно документу, операция обмена валюты будет осуществляться только за наличный расчет и по заказу клиентов. При продаже наличной иностранной валюты на сумму свыше 500 долларов США одному лицу, а также при покупке денежных средств, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, у одного лица необходимо представить документ, удостоверяющий личность.

Дневной лимит на обмен валюты для физических лиц в пункте обмена валюты составляет 20 000 манатов или в эквиваленте этой суммы.

Имеющие лицензию на валютно-обменную деятельность должны иметь возможность четко идентифицировать лиц, осуществляющих операции на сумму более 20 тысяч манатов или в эквиваленте в течение календарного года для соответствия требований борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и с финансированием терроризма. А также строго контролировать это.

Пункты обмена валюты могут быть организованы в аэропортах (зона I группы), крупных торговых центрах, гостиницах, вокзалах, портах (зона II группы), а также киосков, в отдельных зданиях и частях зданий с выходом на улицу (зона III группы).

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Версия на английском языке CBA sets daily limit of currency exchange transaction for one individual in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir fiziki şəxslə aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatının gündəlik həddi müəyyənləşib

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