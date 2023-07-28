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В Азербайджане определен банк-оператор в области наличных операций

В Азербайджане определен банк-оператор в области наличных операций Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил ОАО Kapital Bank в качестве банка-оператора в сфере оказания услуг, связанных с наличными деньгами.
Финансы
28 июля 2023 г. 16:34
В Азербайджане определен банк-оператор в области наличных операций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил ОАО Kapital Bank в качестве банка-оператора в сфере оказания услуг, связанных с наличными деньгами.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, ЦБА с целью оптимизации осуществляет передачу ряда бизнес-процессов банкам в связи с наличными деньгами, а также повышения эффективности управления наличными деньгами за счет применения в банках современных технологических систем и оборудования.

Впервые был начат отбор банков-операторов из числа банков, отвечающих требованиям по сортировке и повторному выпуску в обращение непосредственно или посредством других коммерческих банков не только бумажных денежных знаков от своих клиентов, но и полученных через других банков и национального оператора почтовой сети.

Отвечающий требованиям ЦБА и обратившийся для осуществления деятельности в этой сфере Kapital Bank был определен в качестве банка-оператора в сфере оказания услуг, связанных с наличными деньгами.

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