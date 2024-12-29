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В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26%

В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26% В январе-ноябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции с использованием банковских карт на сумму 2 млрд 498,8 млн манатов.
Финансы
29 декабря 2024 г. 10:48
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26%

В январе-ноябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции с использованием банковских карт на сумму 2 млрд 498,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 25,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В ноябре стоимость операций, совершенных иностранными гражданами в нашей стране с использованием банковских карт, составила 259,1 млн манатов, что на 42,5% больше по сравнению с годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xaricilərin bank kartları ilə xərcləmələri 26 %-ə yaxın artıb

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