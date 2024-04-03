В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились на 12%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане иностранцы совершили транзакций на сумму 372,2 млн манатов с использованием банковских карт.

В январе-феврале текущего года в Азербайджане иностранцы совершили транзакций на сумму 372,2 млн манатов с использованием банковских карт.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только за февраль объем операций по банковским картам иностранных граждан в Азербайджане составил 184,3 млн манатов, что на 13,6% больше, чем годом ранее.