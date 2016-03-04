​В Азербайджане окажут помощь имеющим проблемы банкам системного значения

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внедрение нового механизма для урегулирования возникших в банковском секторе проблем. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по ценным бумагам, глава рабочей группы по созданию Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы в своем выступлении на пленарном заседании парламента.

"Механизм состоит из трех важных элементов, включающих оздоровление банков системного значения, решение проблемы их ликвидности и рисков общего системного характера", - отметил Р.Асланлы.

По его словам, в первую очередь, будут определены критерии банков системного значения: "Для этих банков будут определены специальные механизмы регулирования. Если они столкнутся с определенными проблемами, правительство и Центробанк окажут им помощь".