В Азербайджане ограничили круг упрощенных налогоплательщиков

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Круг налогоплательщиков, к которым применяется система упрощенного налогообложения, ограничен в соответствии с новыми положениями Налогового кодекса.

Как сообщает Report, в соответствии с поправкой, права уплачивать упрощенный налог лишены лица, занятые производственной деятельностью, число работников которых превышает установленный лимит, лица, оказывающие услуги в сфере оптовых продаж, лица, занятые продажами золота и изделий из золота, кожных и меховых изделий, а также лица, занятые деятельностью, требующей лицензии (за исключением строительства зданий).

Указанные налогоплательщики будут уплачивать налог на прибыль (доход).