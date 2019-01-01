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    В Азербайджане ограничили круг упрощенных налогоплательщиков

    Права уплачивать упрощенный налог лишены лица, занятые продажами золота и изделий из золота, кожных и меховых изделий

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Круг налогоплательщиков, к которым применяется система упрощенного налогообложения, ограничен в соответствии с новыми положениями Налогового кодекса.

    Как сообщает Report, в соответствии с поправкой, права уплачивать упрощенный налог лишены лица, занятые производственной деятельностью, число работников которых превышает установленный лимит, лица, оказывающие услуги в сфере оптовых продаж, лица, занятые продажами золота и изделий из золота, кожных и меховых изделий, а также лица, занятые деятельностью, требующей лицензии (за исключением строительства зданий).

    Указанные налогоплательщики будут уплачивать налог на прибыль (доход).

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