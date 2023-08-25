В Азербайджане будут ограничены возможности накопительного страхования жизни

По решению Центрального банка Азербайджана все действующие в стране компании по страхованию жизни приостанавливают открытие кредитной линии для клиентов, использующих продукт “Накопительное страхование жизни”.

По решению Центрального банка Азербайджана все действующие в стране компании по страхованию жизни приостанавливают открытие кредитной линии для клиентов, использующих продукт “Накопительное страхование жизни”.

Об этом Report сообщили в страховых компаниях.

С 1 сентября этого года ни одна компания по страхованию жизни не сможет предложить своим клиентам кредитную линию в рамках "Накопительного страхования жизни".

Те, кто использует продукт ”Накопительное страхование жизни", направляют основную часть своей заработной платы на накопительное страхование с целью увеличения своего дохода. Вместо этого компании предлагают застрахованным кредитную линию под 7,5% годовых.

Используя продукт ”Накопительное страхование жизни" клиент получал кредитную линию с доходом 50% или 72% (в зависимости от з/п) от основной части заработной платы и низким процентом.

Преимущество данной кредитной линии в том, что основная часть заработной платы возвращается через накопительный счет в конце периода погашения кредитной задолженности и процентов по кредиту, а также возможность получить дополнительную выгоду за счет оплаты страховки.

Напомним, что в Азербайджане действуют 5 компаний по страхованию жизни.