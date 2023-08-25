О нас

В Азербайджане будут ограничены возможности накопительного страхования жизни

В Азербайджане будут ограничены возможности накопительного страхования жизни По решению Центрального банка Азербайджана все действующие в стране компании по страхованию жизни приостанавливают открытие кредитной линии для клиентов, использующих продукт “Накопительное страхование жизни”.
Финансы
25 августа 2023 г. 14:56
В Азербайджане будут ограничены возможности накопительного страхования жизни

По решению Центрального банка Азербайджана все действующие в стране компании по страхованию жизни приостанавливают открытие кредитной линии для клиентов, использующих продукт “Накопительное страхование жизни”.

Об этом Report сообщили в страховых компаниях.

С 1 сентября этого года ни одна компания по страхованию жизни не сможет предложить своим клиентам кредитную линию в рамках "Накопительного страхования жизни".

Те, кто использует продукт ”Накопительное страхование жизни", направляют основную часть своей заработной платы на накопительное страхование с целью увеличения своего дохода. Вместо этого компании предлагают застрахованным кредитную линию под 7,5% годовых.

Используя продукт ”Накопительное страхование жизни" клиент получал кредитную линию с доходом 50% или 72% (в зависимости от з/п) от основной части заработной платы и низким процентом.

Преимущество данной кредитной линии в том, что основная часть заработной платы возвращается через накопительный счет в конце периода погашения кредитной задолженности и процентов по кредиту, а также возможность получить дополнительную выгоду за счет оплаты страховки.

Напомним, что в Азербайджане действуют 5 компаний по страхованию жизни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həyatın yığım sığortasının imkanları məhdudlaşdırılır

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi