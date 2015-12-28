​В Азербайджане ограничена продажа долларов коммерческим банкам

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В пунктах обмена валют города Баку курс продажи наличного доллара достиг отметки 1,62-1,65 AZN/USD. Во второй половине дня коммерческие банки столкнулись с дефицитом долларовых средств, что они объясняют лимитом на продажу валют, введенным Центральным банком Азербайджана.

Аналитическая группа Report отмечает, что максимальное количество валюты, проданной на торгах Центробанком, в течение последних двух рабочих дней ограничилось 80 млн. долларов. В конце года спрос на валюту на рынке вырос и превысил предложение.

"Поэтому курс доллара достиг 1,65 AZN/USD. Предполагается, что завтра валюта будет продаваться клиентам по 1,65-1,70 AZN/USD. Если Центробанк не покроет спрос на валюту в полном объеме на предпраздничных торгах, курс продажи в обменниках может вырасти до 2,00 AZN/USD. По нашему мнению, если бы на сегодняшних торгах спрос на валюту был полностью удовлетворен, курс сохранился бы стабильным и ажиотаж на рынке не возник", - отмечают аналитики.