В Азербайджане заключено 5 662 страховых полиса "Зеленая карта" в прошлом месяце

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", было заключено 5662 договоров международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 3733 из них составили договора, заключённые в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1853 – в Россию, Молдавию и Украину и 76 – во все страны-участницы системы "Зелёная карта" (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключённым договорам, за отчетный период составила 266 946 манат. 4975 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 338 – грузовым автомобилям, 302 – прицепам, 43 – автобусам и 4 – мотоциклам.

В настоящее время в рамках системы страхования "Зеленая карта" функционируют 13 страховый компаний, являющихся участниками Бюро обязательного страхования (ОАО Страховая компания "Atəşgah", ОАО "Standard Insurance", ОАО "AtaInsurance", ОАО "Xalq Sığorta", ОАО "PAŞA Sığorta" ASC, ОАО Страховая компания "AXA MBASK", ОАО "AzSığorta", Государственная страховая коммерческая компания Азербайджанской Республики, ОАО "Meqa Sığorta", ОАО "İpək Yolu Sığorta", ОАО "Azərbaycan Sənaye Sığorta", ОАО "Qala Sığorta", ОАО "Günay Sığorta").