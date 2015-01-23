В Азербайджане официальный курс евро​ упал до 15-летнего минимума

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс евро по отношению к манату упал до 15-летнего минимума и составил 0,8897 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, самый низкий курс евро, выпущенного в наличный оборот 1 января 2002 года, наблюдался в декабре 1999 - январе 2000 года.

Отметим, что тогда в Азербайджане деноминация национальной валюты не проводилась и курс составлял 4 448,5 манат/евро.

Самый высокий официальный курс евро в Азербайджане был зарегистрирован 23 апреля 2008 года и составлял 1,3235 манат.

Напомним, что официально евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу ЭКЮ (European Currency Unit), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в наличном обороте находится 951 млрд. евро и по этому показателю евро опережает доллар США.