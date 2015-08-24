В Азербайджане официальный курс евро достиг шестимесячного максимума

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане официальный курс доллара США после 34%-ой девальвации национальной валюты в феврале этого года опустился до минимального уровня, а курс евро повысился до максимального уровня за последние 6 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, курс доллара сегодня составил 1,0470 AZN/USD, а курс евро установился на уровне 1,1994 AZN/EUR.

Отметим, что после девальвации 21 февраля, минимальный курс доллара в Азербайджане был зафиксирован 18 мая (1,0471 AZN/USD), а максимальный курс - 13 апреля (1,0537 AZN/USD).

Официальный курс единой европейской валюты достиг минимума 16 апреля (1,1016 AZN/EUR), а максимальный уровень наблюдался 18 мая (1,1969 AZN/EUR).