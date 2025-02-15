В Азербайджане оценили отношение финансовых институтов к ESG-рискам

10:58

Большинство финансовых институтов Азербайджана считают управление ESG-рисками (экологические, социальные и корпоративные) и изменением климата важной задачей.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, такой вывод сделан по результатам опроса, проведенного регулятором среди 21 банка, 16 страховых и 12 инвестиционных компаний.

Более 80% участников опроса оценили эти риски как средне- или высокозначимые.

При этом в краткосрочной перспективе (1 год) 73% опрошенных финансовых институтов считают влияние ESG-рисков минимальным, в среднесрочной (до 5 лет) 53% из них оценивают его на среднем уровне, тогда как в долгосрочной перспективе 35% респондентов оценивают эти риски как высокие и прогнозируют более серьезное влияние.

Среди основных проблем в области устойчивого финансирования для финансовых институтов в этом году остаются нехватка квалифицированных кадров и недостаточная информированность. Также отмечается низкий спрос на устойчивые финансовые продукты. Однако, по сравнению с прошлым годом, меньше финансовых институтов считают препятствием отсутствие требований со стороны регулятора.