О нас

В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам

В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам В Азербайджане обсудили исполнение целевых показателей, проделанную работу и предстоящие приоритеты по расширению доступа к финансам.
Финансы
29 декабря 2024 г. 10:33
В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам

В Азербайджане обсудили исполнение целевых показателей, проделанную работу и предстоящие приоритеты по расширению доступа к финансам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, состоялась встреча между представителями ЦБА и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

На встрече состоялся обмен мнениями по мониторингу и оценке мероприятий, предусмотренных стратегией. Стороны обсудили влияние роста банковских активов и кредитного портфеля, являющихся целевыми индикаторами стратегии, на экономическое развитие и стабильность финансового сектора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maliyyəyə çıxışın artırılması üzrə prioritetlər müzakirə edilib

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi