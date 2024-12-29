В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам

В Азербайджане обсудили исполнение целевых показателей, проделанную работу и предстоящие приоритеты по расширению доступа к финансам.

В Азербайджане обсудили исполнение целевых показателей, проделанную работу и предстоящие приоритеты по расширению доступа к финансам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, состоялась встреча между представителями ЦБА и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

На встрече состоялся обмен мнениями по мониторингу и оценке мероприятий, предусмотренных стратегией. Стороны обсудили влияние роста банковских активов и кредитного портфеля, являющихся целевыми индикаторами стратегии, на экономическое развитие и стабильность финансового сектора.