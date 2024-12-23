В Азербайджане обсуждено создание системы регулирования виртуальных активов

17:37

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) организовал мероприятие "Виртуальные активы и потребности рынка: экспертное обсуждение" с участием специалистов в области виртуальных активов и регулирования деятельности поставщиков этих услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в рамках встречи рассмотрены состояние рынка виртуальных активов, создание системы регулирования и контроля, а также подходы ЦБА к этим активам. Участники также изучили опыт регулирования виртуальных активов в Казахстане и Турции.

Также стороны обсудили ключевые вызовы, риски и возможности, связанные с интеграцией виртуальных активов в финансовый сектор. Эксперты представили свои предложения по улучшению управления рынком и минимизации рисков.

В ЦБА отметили, что результаты обсуждений помогут создать эффективную систему регулирования виртуальных активов, основанную на международной практике. Это обеспечит безопасность и прозрачность данного рынка в Азербайджане.