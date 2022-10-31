В Азербайджане обсуждена активизация межбанковского денежного рынка

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретился с руководителями действующих в стране банков, с которыми были обсуждены вопросы активизации межбанковского денежного рынка

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретился с руководителями действующих в стране банков, с которыми обсуждены вопросы активизации межбанковского денежного рынка.

Как сообщает Report, об этом главный банкир написал в Twitter.

"Также 12-17 октября в рамках нашего участия в ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялся обмен мнениями по итогам встреч, проведенных с целью развития межбанковских связей, обеспечения диверсификации в направлении создания корреспондентских счетов", - отметил он.