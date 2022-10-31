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В Азербайджане обсуждена активизация межбанковского денежного рынка

В Азербайджане обсуждена активизация межбанковского денежного рынка Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретился с руководителями действующих в стране банков, с которыми были обсуждены вопросы активизации межбанковского денежного рынка
Финансы
31 октября 2022 г. 09:21
В Азербайджане обсуждена активизация межбанковского денежного рынка

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретился с руководителями действующих в стране банков, с которыми обсуждены вопросы активизации межбанковского денежного рынка.

Как сообщает Report, об этом главный банкир написал в Twitter.

"Также 12-17 октября в рамках нашего участия в ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялся обмен мнениями по итогам встреч, проведенных с целью развития межбанковских связей, обеспечения диверсификации в направлении создания корреспондентских счетов", - отметил он.

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Версия на английском языке Intensification of interbank money market discussed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda banklararası pul bazarının aktivləşdirilməsi müzakirə edilib

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