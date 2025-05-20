В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг

В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили укрепление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В регуляторе состоялась встреча с представителями ассоциаций банков, страховщиков, микрофинансирования, финтех и участников фондового рынка Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мероприятия, которые будут проведены в рамках объявленного омбудсменом Азербайджана "Месячника прав человека".

На встрече также состоялся обмен мнениями по укреплению защиты прав потребителей финансовых услуг, реализации совместных проектов с ассоциациями, а также повышению эффективности деятельности рабочих групп, состоящих из организаций-членов в составе ассоциаций.