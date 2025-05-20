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В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг

В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг
Финансы
20 мая 2025 г. 16:59
В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили укрепление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В регуляторе состоялась встреча с представителями ассоциаций банков, страховщиков, микрофинансирования, финтех и участников фондового рынка Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мероприятия, которые будут проведены в рамках объявленного омбудсменом Азербайджана "Месячника прав человека".

На встрече также состоялся обмен мнениями по укреплению защиты прав потребителей финансовых услуг, реализации совместных проектов с ассоциациями, а также повышению эффективности деятельности рабочих групп, состоящих из организаций-членов в составе ассоциаций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maliyyə xidməti istehlakçılarının hüquqlarının qorunması müzakirə edilib

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