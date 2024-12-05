В Азербайджане обсудили возможности развития рынка капитала

15:38

В Азербайджане обсудили возможности развития рынка капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию участников фондового рынка Азербайджана.

Отмечается, что сегодня состоялась встреча с участием делегации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с генеральным директором Государственной инвестиционной организации Великобритании Чарльзом Дональдом, руководства Азербайджанского инвестиционного холдинга, председателя Наблюдательного совета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Фарида Ахундова, членов правления, а также исполнительного директора Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана.

Согласно информации, основной целью встречи стало обсуждение возможностей развития местного рынка капитала и обмен опытом в этой сфере.