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В Азербайджане обсудили возможности развития рынка капитала

В Азербайджане обсудили возможности развития рынка капитала 15:38
Финансы
5 декабря 2024 г. 15:50
В Азербайджане обсудили возможности развития рынка капитала

В Азербайджане обсудили возможности развития рынка капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию участников фондового рынка Азербайджана.

Отмечается, что сегодня состоялась встреча с участием делегации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с генеральным директором Государственной инвестиционной организации Великобритании Чарльзом Дональдом, руководства Азербайджанского инвестиционного холдинга, председателя Наблюдательного совета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Фарида Ахундова, членов правления, а также исполнительного директора Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана.

Согласно информации, основной целью встречи стало обсуждение возможностей развития местного рынка капитала и обмен опытом в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın kapital bazarındakı inkişaf imkanları müzakirə edilib

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