В Азербайджане обсудили упрощение выдачи микрокредитов

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошли обсуждения по упрощению выдачи микрокредитов.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошли обсуждения по упрощению выдачи микрокредитов.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЦБА.

В ЦБА состоялась встреча с экспертными группами при Ассоциации банков Азербайджана (АБА). На встрече были обсуждены цели развития межбанковского карточного центра, регулирование среды банки-финтех, упрощение выдачи микрокредитов, дистанционное открытие банковского счета и другие вопросы, состоялся подробный обмен мнениями по правовому регулированию перечисленных сфер.