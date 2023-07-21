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В Азербайджане обсудили упрощение выдачи микрокредитов

В Азербайджане обсудили упрощение выдачи микрокредитов В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошли обсуждения по упрощению выдачи микрокредитов.
Финансы
21 июля 2023 г. 10:10
В Азербайджане обсудили упрощение выдачи микрокредитов

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошли обсуждения по упрощению выдачи микрокредитов.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЦБА.

В ЦБА состоялась встреча с экспертными группами при Ассоциации банков Азербайджана (АБА). На встрече были обсуждены цели развития межбанковского карточного центра, регулирование среды банки-финтех, упрощение выдачи микрокредитов, дистанционное открытие банковского счета и другие вопросы, состоялся подробный обмен мнениями по правовому регулированию перечисленных сфер.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mikrokreditlərin verilməsinin sadələşdirilməsi müzakirə edilib

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