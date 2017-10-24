В Азербайджане обсудили предложения к правилам регулирования банковского сектора

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) состоялось заседание Временной рабочей группы, в которой представлены Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР), Rabitabank, AtaBank, Международный банк Азербайджана AccessBank и Azerbaijan Industry Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, на заседании присутствовал эксперт Ernest & Young Йокуб Шарафитдинов.

Участники встречи обсудили "Правила классификации активов и создания специальных резервов для покрытия возможных убытков", "Правила определения и регулирования открытой валютной позиции банков", "Правила о регулировании рисков по одному заемщику или группе связанных друг с другом заемщиков" и " Правила расчета банковского капитала и его адекватности".

Напомним, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель заключалась в защите интересов организаций-членов, оказании им помощи в получении различных видов деловых услуг и координации их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 30 банков и 2 небанковские кредитные организации, а также ООО Azericard.