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В Азербайджане обсудили повышение качества банковских услуг

В Азербайджане обсудили повышение качества банковских услуг 12:42
Финансы
23 декабря 2024 г. 13:04
В Азербайджане обсудили повышение качества банковских услуг

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение качества банковских услуг.

Как сообщает Report, об этом сообщает ЦБА на своей странице в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись на встрече заместителя председателя ЦБА Тогрула Алиева с руководством Ассоциации банков Азербайджана и коммерческих банков.

"На встрече проведен обмен мнениями о мерах, реализуемых банками в этой сфере, а также вопросах дальнейшего укрепления сотрудничества с целью защиты прав потребителей", - подчеркивает регулятор.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi müzakirə olunub

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