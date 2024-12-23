В Азербайджане обсудили повышение качества банковских услуг

12:42

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение качества банковских услуг.

Как сообщает Report, об этом сообщает ЦБА на своей странице в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись на встрече заместителя председателя ЦБА Тогрула Алиева с руководством Ассоциации банков Азербайджана и коммерческих банков.

"На встрече проведен обмен мнениями о мерах, реализуемых банками в этой сфере, а также вопросах дальнейшего укрепления сотрудничества с целью защиты прав потребителей", - подчеркивает регулятор.