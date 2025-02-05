В Азербайджане обсудили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

На заседании Наблюдательного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) рассмотрены новые механизмы поддержки предпринимателей.

На заседании Наблюдательного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) рассмотрены новые механизмы поддержки предпринимателей.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством министра экономики Микаила Джаббарова.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов представил отчет о поддержке предпринимателей в 2024 году, включая меры по расширению доступа к финансированию, рынкам сбыта и обучению.

Также были обсуждены планы по созданию новых инструментов стимулирования бизнеса, развитию инфраструктуры услуг и цифровизации в соответствии с современными вызовами. На заседании были заслушаны мнения членов Наблюдательного совета по указанным направлениям и другим вопросам, проведены обсуждения и приняты соответствующие решения.