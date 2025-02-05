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В Азербайджане обсудили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

В Азербайджане обсудили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса На заседании Наблюдательного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) рассмотрены новые механизмы поддержки предпринимателей.
Финансы
5 февраля 2025 г. 20:24
В Азербайджане обсудили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

На заседании Наблюдательного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) рассмотрены новые механизмы поддержки предпринимателей.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством министра экономики Микаила Джаббарова.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов представил отчет о поддержке предпринимателей в 2024 году, включая меры по расширению доступа к финансированию, рынкам сбыта и обучению.

Также были обсуждены планы по созданию новых инструментов стимулирования бизнеса, развитию инфраструктуры услуг и цифровизации в соответствии с современными вызовами. На заседании были заслушаны мнения членов Наблюдательного совета по указанным направлениям и другим вопросам, проведены обсуждения и приняты соответствующие решения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda KOB-lar üçün yeni təşviq alətlərinin yaradılması müzakirə edilib

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