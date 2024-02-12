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В Азербайджане обсудили формирование инновационной платежной экосистемы

В Азербайджане обсудили формирование инновационной платежной экосистемы В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили формирование инновационной платежной экосистемы.
Финансы
12 февраля 2024 г. 12:30
В Азербайджане обсудили формирование инновационной платежной экосистемы

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили формирование инновационной платежной экосистемы.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ЦБА состоялась очередная встреча с представителями Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финтеха". На встрече были обсуждены глобальные экономические тенденции, в частности инфляционные процессы, макроэкономическая ситуация и денежно-кредитные условия внутри страны, а также платежный баланс, процессы, происходящие на валютном рынке. По итогам деятельности организаций, представленных в экосистеме финтех, за прошлый год состоялся обмен мнениями по формированию инновационной платежной экосистемы, расширению безналичных платежей",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Central Bank, Azerbaijan Fintech Association mull formation of innovative payment ecosystem in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda innovativ ödəniş ekosisteminin formalaşdırılması müzakirə edilib

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