В Азербайджане обсудили формирование инновационной платежной экосистемы

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили формирование инновационной платежной экосистемы.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили формирование инновационной платежной экосистемы.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ЦБА состоялась очередная встреча с представителями Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финтеха". На встрече были обсуждены глобальные экономические тенденции, в частности инфляционные процессы, макроэкономическая ситуация и денежно-кредитные условия внутри страны, а также платежный баланс, процессы, происходящие на валютном рынке. По итогам деятельности организаций, представленных в экосистеме финтех, за прошлый год состоялся обмен мнениями по формированию инновационной платежной экосистемы, расширению безналичных платежей",- говорится в публикации.