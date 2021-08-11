О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3%

В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3% В январе-июле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на 22931,1 млн манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 12379,4 млн манатов, непродовольственные товары - 10551,7 млн ман
Финансы
11 августа 2021 г. 15:14
В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3%

В январе-июле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на 22931,1 млн манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 12379,4 млн манатов, непродовольственные товары - 10551,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 2,6%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,4%, а непродовольственных товаров - на 2,8%.

В отчетном периоде 48,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,3% - напитки и табачные изделия, 13,8% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,2% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,8% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 17,9% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 27,6% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,5% - индивидуальными предпринимателями, 22,9% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 22,7%, индивидуальные предприниматели – 0,5%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 11%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 327,2 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 176,6 маната, непродовольственные товары - на сумму 150,6 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

Другие новости из категории

В Азербайджане среднемесячная заработная плата выросла на 1%
В Азербайджане среднемесячная заработная плата выросла на 1%
11 августа 2021 г. 15:00
Налоговые платежи нефтяного сектора Азербайджана выросли на 6%
Налоговые платежи нефтяного сектора Азербайджана выросли на 6%
11 августа 2021 г. 12:22
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2021)
11 августа 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)
11 августа 2021 г. 09:31
Почему годовая инфляция в Азербайджане вышла за пределы целевого интервала?
Почему годовая инфляция в Азербайджане вышла за пределы целевого интервала?
10 августа 2021 г. 17:13
Расходы на субсидии в госбюджете Азербайджана выросли на 17%
Расходы на субсидии в госбюджете Азербайджана выросли на 17%
10 августа 2021 г. 17:12
Расходы госбюджета Азербайджана на экономическую деятельность сократились на 26%
Расходы госбюджета Азербайджана на экономическую деятельность сократились на 26%
10 августа 2021 г. 17:04
Процентные расходы госбюджета Азербайджана сократились на 20%
Процентные расходы госбюджета Азербайджана сократились на 20%
10 августа 2021 г. 16:59
В этом году на восстановление Карабаха было потрачено 372 млн манатов
В этом году на восстановление Карабаха было потрачено 372 млн манатов
10 августа 2021 г. 16:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2021)
10 августа 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi