В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3%

В январе-июле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на 22931,1 млн манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 12379,4 млн манатов, непродовольственные товары - 10551,7 млн ман

В январе-июле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на 22931,1 млн манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 12379,4 млн манатов, непродовольственные товары - 10551,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 2,6%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,4%, а непродовольственных товаров - на 2,8%.

В отчетном периоде 48,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,3% - напитки и табачные изделия, 13,8% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,2% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,8% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 17,9% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 27,6% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,5% - индивидуальными предпринимателями, 22,9% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 22,7%, индивидуальные предприниматели – 0,5%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 11%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 327,2 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 176,6 маната, непродовольственные товары - на сумму 150,6 маната.