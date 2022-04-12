В Азербайджане оборот розничной торговли вырос на 3%

В январе-марте текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 11 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 6,2 млрд манатов, непродовольственные товары, напитки и табачн

В январе-марте текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 11 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 6,2 млрд манатов, непродовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 4,8 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с январем-мартом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,1%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,6%, а непродовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 3,7%.

За отчетный период 51% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,5% - напитки и табачные изделия, 15,2% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,2% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,7% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,1% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 14,9% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период стоимость товаров, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в реальном выражении на 3,2% и составила 99,8% от общего оборота розничной торговли. По сравнению с январем-мартом 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 13,3% по предприятиям, на 1,3% - по индивидуальным предпринимателям, на 1,1% - по рынкам и ярмаркам. В среднем житель страны в месяц тратил на товары 365,1 маната, в том числе на продовольствие, напитки и табачные изделия - 206,2 маната, непродовольственные товары - 158,9 маната.