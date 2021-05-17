В Азербайджане оборот розничной торговли незначительно сократился

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 300,4 маната

В январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 12 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 6,6 млрд манатов, непродовольственные товары на сумму 5,4 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 0,1%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,2%, а непродовольственных товаров сократился на 2,3%.

В отчетном периоде 49% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,9% - напитки и табачные изделия, 13,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,7% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 17,4% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 27,5% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49% - индивидуальными предпринимателями, 23,5% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 15,1%, индивидуальные предприниматели – 1,7%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 15,4%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 300,4 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 165 манатов, непродовольственные товары - на сумму 135,4 маната