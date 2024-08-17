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В Азербайджане оборот общественного питания увеличился более чем на 8%

В Азербайджане оборот общественного питания увеличился более чем на 8% В январе-июле текущего года в Азербайджане оборот общественного питания увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1 млрд 244,6 млн манатов.
Финансы
17 августа 2024 г. 12:06
В Азербайджане оборот общественного питания увеличился более чем на 8%

В январе-июле текущего года в Азербайджане оборот общественного питания увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1 млрд 244,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На государственный сектор пришлось 11 335,2 млн манатов оборота, на негосударственный - 1 млрд 233,265 млн манатов, что соответственно на 9% и 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частном секторе 51,1% оборота пришлось на юридические лица, а 48,9% - на физические лица.

Оборот юридических лиц за год увеличился на 9,6% до 630,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s public catering turnover rises over 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 %-dən çox artıb

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