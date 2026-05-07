В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%
- 07 мая, 2026
- 15:22
В Азербайджане в январе-апреле 2026 года оборот объектов торговли и услуг с использованием контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 9 млрд 452,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 1 мая в стране установлено 112,985 тыс. ККА нового поколения.
В налоговой службе отметили, что использование таких ККА позволяет проводить платежи более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом средств субъектов бизнеса.
