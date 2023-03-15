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В Азербайджане оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения вырос на 20%

В Азербайджане оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения вырос на 20% В январе-феврале текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане превысил 3,1 млрд манатов, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
15 марта 2023 г. 12:13
В Азербайджане оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения вырос на 20%

В январе-феврале текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане превысил 3,1 млрд манатов, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно информации, на данный момент на территории страны установлены 86 447 единиц контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

"Их использование позволяет более прозрачно проводить расчеты, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом", - заявили в Госслужбе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət kassa aparatları ilə dövriyyə 20 % artıb

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