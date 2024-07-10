В Азербайджане оборот ККА нового поколения увеличился на 10%

В январе-июне текущего года в Азербайджане оборот контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 11 млрд 377,8 млн манатов, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года в Азербайджане оборот контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 11 млрд 377,8 млн манатов, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

На данный момент на территории страны установлено 98 863 единицы ККА нового поколения.

"ККА позволяют более прозрачно проводить расчеты, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом", - заявили в организации.