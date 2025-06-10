В Азербайджане обновлены стандарты корпоративного управления в страховых компаниях

В Азербайджане изменены стандарты корпоративного управления для страховых организаций, утвержденные Правлением Центрального банка Азербайджана от 21 февраля 2024 года.

В Азербайджане изменены стандарты корпоративного управления для страховых организаций, утвержденные Правлением Центрального банка Азербайджана от 21 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно нововведениям, страховые компании обязаны обеспечивать точность, актуальность и прозрачность информации, публикуемой для общественности, с соблюдением баланса между коммерческими интересами и принципами открытости.

Также предусмотрена регулярная публикация годовых и квартальных отчетов на официальных сайтах страховых компаний в открытом доступе. Данные должны быть доступны не менее 5 лет после их опубликования.