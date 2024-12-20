В Азербайджане обновлены правила составления Государственной инвестиционной программы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности в сфере составления, реализации, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности в сфере составления, реализации, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Report, согласно указу, обновлены "Правила составления, реализации, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы".

Кабинет Министров должен в течение двух месяцев утвердить порядок мониторинга реализации и оценки результатов инвестиционных проектов, включенных в программу, доложить об этом главе государства и решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерство экономики должно в течение двух месяцев утвердить формы, указанные в правилах, и принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из указа.

Новые правила не распространяются на инвестиционные проекты, составленные до 1 апреля 2025 года, и их оценку.