О нас

В Азербайджане обновлены правила составления Государственной инвестиционной программы

В Азербайджане обновлены правила составления Государственной инвестиционной программы Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности в сфере составления, реализации, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.
Финансы
20 декабря 2024 г. 16:16
В Азербайджане обновлены правила составления Государственной инвестиционной программы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности в сфере составления, реализации, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Report, согласно указу, обновлены "Правила составления, реализации, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы".

Кабинет Министров должен в течение двух месяцев утвердить порядок мониторинга реализации и оценки результатов инвестиционных проектов, включенных в программу, доложить об этом главе государства и решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерство экономики должно в течение двух месяцев утвердить формы, указанные в правилах, и принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из указа.

Новые правила не распространяются на инвестиционные проекты, составленные до 1 апреля 2025 года, и их оценку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi qaydaları yenilənib

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi