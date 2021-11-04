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В Азербайджане обновлен дизайн 20-манатных банкнот

В Азербайджане обновлен дизайн 20-манатных банкнот Центральный банк Азербайджана обновил 20-манатные банкноты.
Финансы
4 ноября 2021 г. 17:28
В Азербайджане обновлен дизайн 20-манатных банкнот

Центральный банк Азербайджана обновил 20-манатные банкноты.

Как передает Report, об этом сообщил председатель структуры Эльман Рустамов.

По его словам, новые банкноты планируется выпустить в обращение со следующего года.

На денежном знаке, посвященном теме Карабаха, сохранены основные элементы дизайна - изображения мечей, шлемов и щитов, отражающих силу, мощь и стойкость азербайджанского народа, добавлены такие элементы как изображение цветка Хары Бюльбюль, считающегося жемчужиной карабахской флоры, и слово "Карабах”.

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