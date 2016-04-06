​В Азербайджане обнародуют долги налогоплательщиков

Баку. 6 апреля.REPORT.AZ/ "С прошлого года мы публикуем списки должников-налогоплательщиков. С этого года возможно обнародование суммы их долгов". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

В то же время С.Алекперов отметил, что объем налоговых долгов сократился на 30%.

"Если в конце прошлого года налоговые долги были равны 2,4 млрд. манатов, то, по информации на 1 апреля, эта цифра снизилась до 1,6 млрд. манатов. Снизилась как сумма долгов, так и количество должников", - подчеркнул замминистра.