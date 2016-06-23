​В Азербайджане обнародованы основные направления экономических реформ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня страховые компании по своему финансовому и управленческому потенциалу превратились в устойчивые институциональные структуры, играющие роль в экономике. Достигнуты важные результаты в направлении институционализации обязательного страхования".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на стартовавшем сегодня в Баку международном страховом форуме.

Он отметил, что за последние пять лет предприняты важные шаги по формированию страхового сектора: "Сформирована и укреплена правовая база страхования. Правовая платформа достаточно эффективна для осуществления деятельности".

"Нынешний форум поможет выявлению новых взглядов на экономическую динамику. Последние 5-6 месяцев правительство занимается реформами. Власти провели важные реформы по разветвлению экономики. Азербайджан превратился из страны с низким уровнем дохода в страну со средним", - сказал глава ПНФР.

Р.Асланлы отметил, что снижение цен на энергоносители повлияло и на Азербайджан: "Целью нынешних реформ является обеспечение высокого уровня благосостояния за счет развития ненефтяной экономики".

По его словам, экономические реформы охватывают четыре основных направления: "Во-первых, мы работаем над созданием устойчивой макроэкономической среды. Во-вторых, целью является формирование экономической среды, которая обеспечила бы сокращение расходов на транзакцию в бизнесе. Данные меры поддерживаются сильной политической волей правительства. В-третьих, необходимо обеспечить широкий выход к инвестициям и финансовым услугам. У нас подготовлен план и уже начата его реализация. Это приоритетные направления широкой программы реформ правительства".