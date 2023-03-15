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В Азербайджане объем выданных субъектам предпринимательства кредитов достиг 5,7 млрд манатов

В Азербайджане объем выданных субъектам предпринимательства кредитов достиг 5,7 млрд манатов Объем кредитов, выданных субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане на 1 января текущего года, увеличился на 28% по сравнению с началом 2022 года и достиг 5,7 млрд манатов.
Финансы
15 марта 2023 г. 16:29
В Азербайджане объем выданных субъектам предпринимательства кредитов достиг 5,7 млрд манатов

Объем кредитов, выданных субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане на 1 января текущего года, увеличился на 28% по сравнению с началом 2022 года и достиг 5,7 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) "Финансовая стабильность".

Согласно отчету, в результате доля кредитов, выданных субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, в бизнес-портфеле банков и других кредитных организаций превысила 50%.

В последние годы наблюдается активное участие банков в финансировании субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства за счет собственных средств. С начала 2022 года объем кредитов, выданных банками за счет собственных средств, увеличился на 35% (1,3 млрд манатов) и достиг 5 млрд манатов. В результате удельный вес кредитов, выданных банками за счет собственных средств субъектам предпринимательства, в бизнес-портфеле увеличился на 5 процентных пункта и составил 89%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin həcmi 5,7 mlrd manata çatıb

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