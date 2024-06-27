В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 1%

По состоянию на 1 июня текущего года в Азербайджане сумма просроченных кредитов составила 466,5 млн манатов.

По состоянию на 1 июня текущего года в Азербайджане сумма просроченных кредитов составила 466,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,9% больше, чем на 1 мая.

Объем проблемных кредитов в стране по сравнению с началом года увеличился на 6,6%, а за последний год снизился на 7,1%.

Удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,8%. На 1 мая и на начало года этот показатель составлял 1,8%, а на 1 июня 2023 года - 2,3%.

В отчетный период объем совокупного кредитного портфеля за год увеличился на 24,5% и составил 26 млрд 498,3 млн манатов.