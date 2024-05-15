В Азербайджане объем операций интернет-банкинга увеличился на 18%

В первом квартале текущего года в Азербайджане объем операций интернет-банкинга увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 59 млрд манатов.

В первом квартале текущего года в Азербайджане объем операций интернет-банкинга увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 59 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев.

По его словам, объем услуг мобильного банкинга увеличился вдвое и составил 15 млрд манатов.

В целом, в первом квартале 93% по количеству и 75% по объему переводов клиентов на текущие счета были осуществлены посредством электронного банкинга.