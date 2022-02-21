В Азербайджане объем операций через Национальную платежную систему снизился на 3%

В прошлом году через Национальную платежную систему Азербайджана было проведено 70,8 млн операций на сумму 217,7 млрд манатов.

В прошлом году через Национальную платежную систему Азербайджана было проведено 70,8 млн операций на сумму 217,7 млрд манатов.

Это на 18,4% больше и 2,6% меньше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на ежегодный обзор платежных систем, обнародованный Центральным банком Азербайджана.

По данным 1,1 млн операций на сумму 183,8 млрд манатов были проведены по системе межбанковских расчетов в режиме реального времени (AZIPS), а 69,6 млн операций на 33,9 млрд манатов - по системе клиринга мелких платежей (XÖHKS). Общая стоимость операций по AZİPS в годовом сравнении сократилась на 11,8 млрд манат, количество возросло на 0,2 млн единиц, а по XÖHKS объем сократился на 6,1 млрд манатов, количество выросло на 10,7 млн единиц.